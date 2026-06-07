Her yıl Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Polis Halk Koşusu’nun dördüncüsü, Lefkoşa’nın en hızlı parkurunda rekor katılımla bugün koşuldu.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in başlatma işareti ile start alan 6 ve 12 kilometre yarışları, polis teşkilatı ile halkı aynı parkurda bir araya getirdi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 12 kilometrelik yarışların ardından, çocuklara spor bilinci kazandırmak adına çocuk koşusu yapıldı

Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis Halk Koşusu’na Cimnastik Federasyonu da destek verdi.

Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüpler tarafından gerçekleştirilen bir birinden etkileyeci cimnastik gösterileri halkın yoğun ilgisiyle izlendi.

Gösteriler kapsamında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan narkotik dedektör köpeği eğitmenleri, narkotik dedektör köpekleri “Lokum ve Pamir”, teknoloji köpeği “Dost” ve deprem arama kurtarma köpeği “Yetkin” ile özel gösteriler gerçekleştirdi.

Sporun ve dayanışmanın adresi olan Polis Halk Koşusu’nda, “finish” çizgisine ulaşan tüm sporcular ve çocuklar polis yetkilileri tarafından karşılanarak, katılım madalyaları takdim edildi.

Düzenlenen ödül töreni ile 6 ve 12 kilometre yarışlarında, genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, 4’üncü Polis Halk Koşusu’na katkı yapan sponsorlara da teşekkür plaketleri takdim edildi