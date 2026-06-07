Türkiye’de İzmir Atatürk stadında düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm Şampiyonası yarışmaları yapıldı.

4-5 Haziran tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasın yarışmalarına katılan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, iki branşta da Masterler rekorları kırarak çok önemli başarıya imza attı. İzmir Atatürk stadında düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasın yarışmalarında 45-49 yaş grubunda 1500 Metrede ve 3000 Metrede yarışan rekortmen atletimiz Hakan Tazegül, çok başarılı bir yarışmanın ardından yeni rekorlara imza attı.

Masterler Rekorları Kırıldı

Türkiye’nin İzmir ilinde gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Atletizm şampiyonasında yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, 45-49 yaş grubunda iddialı bir şekilde katıldığı 1500 metreyi 4 dakika 21 saniye 68 saliselik (4:21:68) dereceyle rekor kırarak birinci oldu. Hakan Tazegül, 45-49 yaş grubunda 3000 Metrede ise 9 dakika 26 saniye, 85 saliseyle (9:26:85) derecesiyle rekor kırarak birinci oldu. Ülkemizin rekortmen atleti Hakan Tazegül, 45-49 yaş grubunda her iki baranşta da Masterler Türkiye Rekoru kırarak Ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.