KKTC Atletizm Federasyonu, son yıllarda yakaladığı başarı ivmesini ve sporcuların gelişimini devam ettirme adına yeni ekipmanlar temin etti. Federasyon bütçesi ve dışardan bulunan desteklerle alınan bir kısım ekipman, sporcuların daha iyi şartlarda çalışması için hazır duruma getirildi.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada “Federasyon olarak kendi bütçemizden bu maliyetli ekipmanları aldık. Bunların temin edilmesi ile yavaş yavaş çocuklarımızı daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Devletin tesis ve malzeme olarak bu noktada yetersiz kaldığı görüşünü belirten Sakallı, “2005 yılında Atatürk Stadı yenilendiği zaman alınan malzemelerle bu güne kadar gelindi. 21 yıllık malzemelerin yenilenmesine başladık, daha bir sürü yenilenmesi gereken aletimiz var” ifadelerini kullandı.

Özellikle Atatürk Stadı’ndaki tartan pistin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, pistin sporculara sakatlık riski doğurduğunu vurguladı. Ülkede birçok branşın kendisine ait tesisi olduğunu ancak atletizmin kendine ait bir tesisi olmadığını söyleyen Sakallı, “2005 yılından bu yana atletizme yönelik bir çalışma yapılmadı. Çocuklarımızın başarısı ortada. Olimpiyat finalinde yarışan, Avrupa barajı geçen sporcularımız var. Avrupa barajını geçme potansiyeli sporcularımız var. Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan çocuklarımız var. Başarı olarak ileride olmamıza rağmen 2005 yılından beri bu yönde adımların atılmaması camiamız için üzücüdür” dedi.

“Tüm bunlara rağmen pes etmeden devam ediyoruz” diyen Sakallı, “Çocukların gelişiminin devam etmesi için gerek dışardan bulduğumuz destekler, gerekse kendi bütçemizden bunları karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Atletizm Federasyonu kendi imkanları ile müsabakalarda kullanılacak kupa ve madalyaların yanı sıra milli takımlar için kıyafet, çalışmalarda kullanılması için çekiç, yüksek atlama materyalleri, takozlar ve engeller gibi ekipmanları temin ederek sporcuların daha iyi şartlarda hazırlıklarını sürdürmesi için adım attı.