Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 10 top disiplininde Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Alara Ghaffari, eğitmeni Mehmet Şanlısoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, MAGEM Maraş çatısı altında, Aşkın Burcu Bilardo Salonu’nda disiplinli çalışmalarıyla şampiyonluğa ulaşan Ghaffari’nin kazandığı kupayı Başkan Uluçay’a takdim ettiği belirtildi.

ULUÇAY: “KIBRIS’IN GELECEĞİ KADINLARDA VE GENÇLERDE”

Uluçay, Alara Ghaffari'nin başarısının hem bireysel hem de toplumsal anlamda son derece değerli olduğunu söyledi.

Kadınların özellikle uluslararası arenada elde ettiği başarıların her geçen gün daha büyük önem kazandığını belirten Uluçay, “Bu küçücük adadan çıkıp, bir kadın olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanız bizim için büyük bir gurur. Sizin başarınız, yalnızca kişisel değil; tüm kadınların ve gençlerin ilham alabileceği bir örnek.” ifadesini kullandı.

Uluçay, “Atatürk’ün ilkelerini göz önünde bulundurduğumuzda, kadınların her alandaki başarısı bizim için çok kıymetli. Kıbrıs’ın geleceği kadınlarda ve gençlerde” dedi.

Çocukların, ülkenin uluslararası alanda tanınmamasından kaynaklı motivasyon kaybı yaşamadan yollarına devam etmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, “Alara Ghaffari bu anlamda bir semboldür” şeklinde konuştu.

Uluçay, Alara Ghaffari’ye turnuvalara kendi geleceği için katılması, toplumsal stres yaşamaması ve iradesini kimseye teslim etmemesi yönünde tavsiye verdi.

ŞANLISOY: “BU BAŞARI MAGEM’İN UZUN SOLUKLU EMEĞİDİR”

Eğitmen Mehmet Şanlısoy ise 15 yıldır MAGEM çatısı altında gençlerle çalıştıklarını belirterek, “Alara Ghaffari hem gençlerde hem de büyüklerde Avrupa Şampiyonu oldu. Bu, ülkemiz adına kazanılmış 3. Avrupa şampiyonluğu. Tüm bu başarılar MAGEM çocuklarının ürünü ve bizleri gururlandırıyor” dedi.

GHAFFARİ: “AMERİKA TURNUVASI VAR”

Avrupa şampiyonu Alara Ghaffari de hedeflerinin bitmediğini söyleyerek, “29 Haziran’da Amerika’da düzenlenecek Dünya 8 Top Şampiyonası’nda Kıbrıslı Türk olarak yer alacağım. Ümit ediyorum ki orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim” şeklinde konuştu.