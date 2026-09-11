Meclis Genel Kurulu Olağanüstü Birleşimi’nde dün “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol (Onay) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Fiber optik altyapının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünde değişiklik yapılmasına ilişkin ek protokol yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminde, 26 kabul, 19 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı projesinin ülkenin dijital dönüşümü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizi dijital ada yapacağız.” dedi.

Üstel, fiber altyapının yalnızca hızlı internet anlamına gelmediğini, e-devletin geliştirilmesi, veri güvenliği ve siber güvenlik açısından da temel bir yatırım olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı projesinin ülke için stratejik ve “olmazsa olmaz” bir proje olduğunu belirterek, “Bu projeye belki geç bile kaldık.” dedi.

Hükümete geldikleri günden itibaren stratejik ve acil projeleri öncelik sırasına koyduklarını belirten Üstel, bu projelerin bir bölümünü yerel kaynaklarla, büyük bölümünü ise Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üstel, projeye yönelik bazı eleştirileri kabul etmediğini belirterek, imzalanan ek protokol hazırlanırken tüm görüşlerin alındığını ifade etti.

CTP Milletvekili Şahiner’in protokolün “cehaletle hazırlandığı” yönündeki sözlerine tepki gösteren Üstel, “Bu sözü kendisine iade ediyorum.” dedi.

“Ülkenin bir yedi ay daha kaybetme lüksü yoktur.” diyen Üstel, e-devlet projesine de değinerek dijital altyapının önemine işaret etti.

Üstel, “Dünya değişti. Dijital savaş ve siber tehditler çağındayız. Devletlerin güvenliği artık yalnızca sınırların güvenliği değildir. Veri, bilgi ve siber güvenlik milli güvenliğin bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Fiber altyapının yalnızca daha hızlı internet anlamına gelmediğini kaydeden Üstel, “Biz ülkemizi dijital ada yapacağız. Bunun için bu proje önemlidir. E-devletin daha ileri taşınmasının temel taşı kablonun döşenmesidir.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, zaman zaman yürütülen projelerin geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi amacıyla ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabildiğini söyledi.

“Asrın Projesi” olarak nitelendirilen su projesinde de benzer eleştiriler yapıldığını hatırlatan Üstel, o süreçte de gerektiğinde ek protokol yapılacağının söylendiğini ve bunun hayata geçirildiğini kaydetti. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da projenin önemine dikkat çekerek, ihtiyaç duyulması halinde ek protokol yapılabileceği yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

Fiber optik altyapı projesinde yedi aylık bir zaman kaybı yaşandığını söyleyen Üstel, projenin daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından tasarı madde madde, ardından bütünüyle oylandı. Yasa, 26 kabul, 19 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

ARIKLI: EK PROTOKOLLE KAFALARDAKİ BİRÇOK SORU ORTADAN KALDIRILDI

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da ana protokolün bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olabileceği, eksiklikler ve yanlışlıklar içerebileceği yönündeki eleştiriler üzerine bu sorunların ek protokolle giderileceğini daha önce ifade ettiğini hatırlattı.

Arıklı, süreçte dile getirilen endişelerin ilgili taraflarla ayrıntılı biçimde ele alındığını, uzman ve hukuki görüşler alındığını belirterek, “Ek protokolle kafalardaki birçok soru ortadan kaldırıldı.” dedi.