Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “Güvenli Okul Projesi” yeni eğitim yılında da devam edecek.

PGM’den yapılan açıklamada, proje kapsamında yeni eğitim yılında uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde yaya ve araçlı polis devriyeleri artırılacak, trafik düzeni ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla okul önlerinde polis görevlendirilecek.

Öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçları ile sürücüler denetlenecek, araçların trafiğe uygunluğu kontrol edilecek. Okul çevrelerinde sigara ve tütün ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler de artırılacak.

Açıklamada, projeyle çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamında eğitim almaları, karşılaşabilecekleri risk ve tehlikelere karşı bilinçlenmeleri ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Okul yönetimleriyle iş birliğinde, alanında uzman polis ve eğitmenler tarafından öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek.

Seminerlerde trafik güvenliği, yangın ve acil durumlar, yasa dışı madde bağımlılığı, aile içi şiddet, siber ve akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ile çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konuları ele alınacak.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla her İlçe Polis Müdürlüğü’nde okullardan sorumlu polis mensupları görevlendirilecek.

“Güvenli Okul Projesi Kayıt Programı” aracılığıyla da okul içinde ve çevresinde öğrenci ve öğretmenler için tehdit oluşturabilecek risklerin, gerçekleşmeden önce okul müdürleri tarafından polise bildirilmesine devam edilecek.

VELİLERE VE ÖĞRENCİLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

PGM, okulların açılmasıyla birlikte artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı veli ve öğrencilere de uyarılarda bulundu.

Velilerden, çocuklarını okula bırakıp alırken okul giriş-çıkış kapıları önüne, yaya geçitlerine, kaldırımlara ve köşe başlarına araç park etmemeleri; çocukların araçtan yol kenarına açılan kapıdan inip binmelerini sağlamaları ve onları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeleri istendi.

Öğrencilere ise kaldırımları kullanmaları, kaldırım bulunmayan yerlerde yolun sağ kenarından yürümeleri, karşıdan karşıya geçmeden önce yolu kontrol etmeleri ve geçişlerde yaya geçitleri ile polisin bulunduğu noktaları tercih etmeleri çağrısı yapıldı.

Öğrencilerin otobüs veya araçtan inip binerken de yol kenarına açılan kapıyı kullanmaları gerektiği belirtildi.

Toplu taşımacılık yapan sürücülerden trafik kurallarına uymaları, araç seyir halindeyken kapıları kapalı tutmaları, ayakta öğrenci taşımamaları ve öğrencileri trafiğin uygun ve güvenli olduğu yerler ile otobüs duraklarında indirip bindirmeleri istendi.

Sürücülerin, otobüsten öğrenci indirip bindirirken yol kenarına açılan kapıyı kullanmaları ve öğrencilerin sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma güvenli şekilde inmelerini sağlamaları gerektiği belirtildi.

Otobüs ve minibüslerde 11 yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde ise yasal mevzuat gereği küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu bir refakatçi bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.