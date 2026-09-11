Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin beşinci yılını doldurmak üzere olduğunu, bu sürede birçok projenin hayata geçtiğini söyledi. Üstel, hükümetin ayrıca Meclis’ten en çok yasa geçiren hükümet olduğunu da kaydetti.

İki seçimin bir arada olmasıyla seçmenin bir defa sandığa gideceğini belirten Üstel, seçimin normal tarihi olan ocak ayında yapılması halinde yerel seçimlerle arasında çok az süre olacağını, öneriyi YSK ile istişare ederek hazırladıklarını kaydetti, seçimlerin halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerel seçimlerin Aralık ayında yapılacak olması nedeniyle genel seçimin de aynı güne alınmasının uygun görüldüğünü ifade eden Üstel, böylece seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulacağını ve ülkeye istikrarlı şekilde hizmet edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Üstel, iki seçimin aynı gün yapılmasıyla seçmenin bir kez sandığa gideceğini ve hem yerel yönetimler hem de genel seçim için oy kullanacağını belirtti.

Genel seçimin ayrı yapılması halinde seçim yasaklarının uzun bir döneme yayılacağını savunan Üstel, yerel seçimlerin ardından Ocak ayında bir genel seçime gidilmesi durumunda ülkenin yaklaşık dört ay seçim sürecinde kalacağını ifade etti.

Üstel, “Dört ay memlekette taş taş üstüne koymayacak” diyerek, iki seçimin aynı güne alınmasının ülkenin geleceği, vatandaşların rahatlığı ve istikrarlı bir hükümetin devamlılığı açısından tercih edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel, UBP, DP ve YDP’nin bu konuda aynı grup kararına sahip olduğunu belirterek, düzenlemenin Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan istişarenin ardından hazırlandığını kaydetti.

Üstel, seçim tarihinin zaman kaybetmeden netleşmesini ve siyasi partilerin çalışmalarını buna göre planlamasını amaçladıklarını belirterek, genel ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.