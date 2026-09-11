Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün olağanüstü toplandı.

Meclisin dünkü toplantısında Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi içerisinde yer alan Karma Oy kaldırıldı. Parti içi tercih sistemi ise devam edecek.

"Usule aykırılık" gerekçesi ile ana muhalefet partisi CTP oylamada ret oyu verdi. Yasa oy çokluğu ile kabul edildi.

Karma oy, seçmenin tek bir siyasi partiye bağlı kalmadan, farklı partilerin milletvekili adaylarına aynı oy pusulası üzerinde ayrı ayrı oy verebilmesini sağlayan bir sistemdi.

Bazı siyasetçiler ve parti yetkilileri karma oy sisteminin suiistimal edildiğini, siyasi rekabeti zedelediğini ve ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğini savunuyordu.

Muhalefet ve sistemin korunmasını savunan kesimler ise bu değişikliğe demokratik hakların kısıtlanacağı gerekçesiyle tepki gösteriyordu.

Karma oyda geçersiz oyların da yüksek oranda olması tartışmaların odağındaydı.

6 ARALIKTA İKİ SEÇİM

Öte yandan Olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, yerel ve genel seçimlerin 6 Aralık tarihinde yapılmasını öngören tasarıya ivedilik kararı onaylandı.

Yerel ve Genel seçim, aynı gün 6 Aralık’ta yapılacak.