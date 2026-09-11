Devlet okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı, ilköğretimde pazartesi, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise salı günü başlayacak. Yaklaşık 59 bin öğrenci ile 6 bin 500 öğretmen yeni eğitim yılı için ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, 40 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 9 okulda çalışmaların sürdüğünü; son yıllarda 30 yeni okulun eğitime kazandırıldığını ve 5 yeni okul projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yeni okul, ek derslik ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan okullarda geçici prefabrik dersliklerin de kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yoktur” dedi.

Çavuşoğlu, güçlendirme çalışmaları kapsamında 40 okulun tamamlandığını, 9 okulda çalışmaların devam ettiğini, bir okulda ise uygun koşulların oluşmasının ardından yer teslimi yapılacağını belirtti. Dört okulun sözleşmesinin feshedildiğini ve yeniden ihaleye çıkılacağını aktaran Çavuşoğlu, 5 okulda da sözleşmelerin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 128 okulun depreme karşı dayanıklılık testlerinin yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bunlardan 93’ünün Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nda görüşüldüğünü ifade etti.

Görüşülen okullardan 69’unun güçlendirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı ve bloke onayı bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 54 okul için sözleşme imzalandığını, 5 okulun ise sözleşme imzalanmaya hazır durumda olduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin güçlü desteği, yerel yönetimler ve hayırseverlerin katkılarıyla son yıllarda 30 yeni okul projesinin eğitime kazandırıldığını, mevcut okullara da ek derslik, tuvalet, öğretmen odası ve idari alanlar yapıldığını söyledi.

Lefke Gazi Lisesi’nin Erdal Abit İlkokulu’na taşınmasına ilişkin ihale sürecinin henüz tamamlanamadığını ifade eden Çavuşoğlu, ihalenin sonuçlanması ardından taşınmanın eğitimi aksatmayacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi’nin yeni projesinin de kısa süre içerisinde tamamlanarak ihaleye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.