CTP, genel seçim ile yerel seçimin 6 Aralık’ta aynı gün yapılmasına ret oyu verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, genel seçim ile yerel seçimin 6 Aralık’ta aynı gün yapılmasına yönelik düzenlemeyi eleştirdi.

İncirli, iki seçimin aynı tarihte yapılması konusunun komitede gündeme geldiğini hatırlatarak, CTP olarak seçimlerin 8 Kasım’da yapılmasını önerdiklerini söyledi. Buna rağmen hükümetin iki seçimi aynı güne getirme konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

İncirli, iki seçimin birlikte yapılmasının daha düşük maliyet yaratacağı yönündeki gerekçeye de karşı çıkarak, yapılan maliyet hesaplarının bunun tersini gösterdiğini savundu.

“Her iki seçimin birlikte olması diğer başka meselelerle beraber daha da pahalı olacak bir meseledir” diyen İncirli, hükümete bu konuda daha fazla ısrarcı olmama çağrısı yaptı.

CTP’nin iki seçimin aynı gün yapılmasına hazır olduğunu vurgulayan İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi her iki seçimin aynı günde yapılmasına çoktan beri hazır olan bir siyasi partidir. En çok hazır olan siyasi parti de Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

İncirli, 6 Aralık’ta iki seçimin aynı gün yapılmasının ülke açısından ilk kez tecrübe edilecek bir durum olacağını belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’nun görüşlerinin, sayım-döküm sürecinin ve seçmenin iki ayrı seçime hazırlanmasının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

CTP’nin seçime hazır olduğunu ancak yöntemi doğru bulmadığını kaydeden İncirli, “Biz CTP olarak hazırız da 6 Aralık’ta her iki seçimin olmasına ama günün sonunda bu da doğru bir şey değildir. O yüzden bizim bu konudaki görüşümüz olumlu olmayacaktır” dedi.