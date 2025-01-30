Minik hentbolcuların heyecanla beklediği *U11 Hentbol Şöleni*, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü coşkulu bir atmosferde yapıldı. 11 yaş altı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, geleceğin yıldız sporcuları hünerlerini sergiledi.

Şölenin Ev Sahibi: UKÜ Arena

Şölen, saat 08:30 – 13:00 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arena’da düzenlendi. Hentbolun temel becerilerini geliştirmek, çocuklara sporu sevdirmek ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinlik, büyük bir ilgi gördü. Şölenin ardından tüm katılan takımlara Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan tarafından madalyaları takdim edildi.

Bu özel etkinliğe şu ilkokullar katılım gösterdi:

Dikmen İlkokulu, Yakındoğu İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Atatürk İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Polat Paşa İlkokulu