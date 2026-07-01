Havalimanı'nda uçak bileti fiyatlarının nasıl düşürülebileceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündemde.

Son günlerde peş peşe yapılan açıklamalarda, bilet fiyatlarının düşürülmesi için iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Bir yanda Türkiye'nin alacağı kararla KKTC uçuşlarının iç hat benzeri bir mali rejime dahil edilmesi önerilirken, diğer yanda uzmanlar ve eski yöneticiler, kalıcı çözümün havayolu şirketleri arasındaki rekabetin artırılmasından geçtiğini savunuyor.

KKTC Havalimanı'nda yüksek uçak bileti fiyatlarının temel nedenlerinden biri, hatta rekabetin sınırlı olması olarak gösteriliyor.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "Güne Dair" programında yaptığı değerlendirmede KKTC hattında üçüncü bir havayolu şirketinin bulunmamasının şirketlerin fiyat politikalarında daha serbest hareket edebilmesine olanak sağladığını belirtti. Yurt dışındaki birçok destinasyonda fiyatların çok sayıda havayolu şirketi arasındaki rekabet sayesinde düştüğünü ifade eden Atakan, Ercan'ın ise havayolu şirketleri açısından kârlı bir destinasyon olduğunu söyledi.