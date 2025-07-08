KKTC, Türk Hava Yolları (THY) ve A Jet arasında "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca, AJet’in Türkiye-KKTC seferleri 6 bin TL’yi aşmayacak fiyatlarla gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin büyük şehirlerine düzenli shuttle uçuşları yapılacak.

Proje kapsamında ayrıca 26 Temmuz’da Londra’da yapılacak lansmanın ardından Londra (Stansted)–KKTC arasında gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 euro olacak.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da dün düzenlenen törenle imzalanan protokole Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda Başbakan Ünal Üstel ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat imza koydu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, projenin KKTC için önemli bir adım olduğunu belirterek Başbakan Ünal Üstel’e, hükümete, Türk Hava Yolları’na ve AJet’e teşekkür etti.

Bugünün, turizmde rekabet gücünü artıracak yatırımlar açısından tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’nin son yıllarda yapılan yatırımlar ve projelerle cazibesini artırdığını ifade etti.

“Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas” hedeflerinin KKTC’nin resmi politikası olduğunu belirten Tatar, karşı tarafın federal bir yapı dayatmaya çalıştığını ve bunun KKTC’nin güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında uzun süredir hayali kurulan bir projeyi gerçeğe dönüştürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstel, “Bugün önemli bir adım atıyoruz. Kıbrıs Türkü geçmişte büyük baskı ve ambargolar altında varoluş mücadelesi verdi. 1974 Mutlu Barış Harekâtı’yla özgürlüğüne kavuştu ve o günden bu yana Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yoluna devam etti” dedi.

Rum tarafının uzun yıllardır KKTC’nin turizmini, eğitimini ve ekonomisini baskı altında tutmak için her türlü engeli çıkardığını belirten Üstel, buna rağmen iş insanlarının, turizmcilerin, sanayicilerin ve halkın mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

Dünya kamuoyunun Kıbrıs Türkü’nün uğradığı baskı ve haksızlıklara sessiz kaldığını ifade eden Üstel, “Bugün de benzer şekilde uluslararası kuruluşlar Gazze’de yaşananlara karşı sessiz. Biz bunların hepsini yaşadık. Hâlâ ambargolarla, sporda gençlerimizin ve turizmde insanımızın mağdur ediliyor” dedi.

İngiltere pazarının KKTC için önemli olduğuna işaret eden Üstel, Avrupa’dan KKTC’ye gelen yolcuların İstanbul, Ankara veya İzmir’de aktarma yapmak zorunda kalmasının maliyet ve zaman açısından dezavantaj yarattığını söyledi.

Üstel, 26 Temmuz’da Londra’da yapılacak lansmanla birlikte Londra (Stansted)–KKTC hattında günde üç AJet seferi düzenleneceğini ve bilet fiyatının 250 euro olacağını açıklayarak, böylece Kıbrıslı Türklerin vatanlarına daha kolay ulaşacağını ve İngiliz turistlerin yeniden KKTC’yi tercih etmesinin sağlanacağını vurguladı.

İSTANBUL–KKTC HATTINDA 6 BİN TL ÜST SINIRI

İstanbul– KKTC hattında da AJet markasıyla gerçekleştirilecek seferlerin 6 bin TL’yi aşmayan fiyatlarla yapılacağını belirten Üstel, “Maksimum üst sınır 6 bin TL olacak. Uçaklar Ada Kıbrıs logosuyla hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Bu fiyat politikasının turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Üstel, satışların mevcut ofislerden sürdürüleceğini ifade etti.

Diğer hava yollarının kendi fiyat ve sefer planlamalarını yapacağını da belirten Üstel, 26 Temmuz’daki Londra lansmanının ardından İngiltere-KKTC seferlerinin başlayacağını ve bu projenin ülke ekonomisini ve turizm gelirlerini büyütmek için önemli bir adım olacağını vurguladı.

BOLAT: “ADA KIBRIS PROJESİNE DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olarak Ada Kıbrıs projesine destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Projeyi iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve ortak geleceğe inancın somut bir göstergesi olarak gördüklerini belirten Bolat, AJet markasıyla KKTC’ye yönelik seferlerde 6 bin TL’yi aşmayan fiyat politikasının uygulanacağını, İstanbul–KKTC hattında her gün iki özel seferle toplamda günde yedi uçuş gerçekleştirileceğini açıkladı.

26 Temmuz’daki Londra lansmanı sonrası Londra– KKTC hattında gidiş-dönüş bilet fiyatının 250 Euro olarak uygulanacağını belirten Bolat, bu kampanyayla KKTC’nin İngiltere’de daha iyi tanıtılacağını söyledi.

KKTC’nin yalnızca bir destinasyon değil, ortak tarih ve kültüre sahip bir kardeş vatan olduğunu vurgulayan Bolat, THY olarak Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası turizmde güçlü bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ada Kıbrıs markasıyla AJet filosundaki uçaklara özel logo yerleştirildiğini, KKTC’li gençlerin kabin memuru olarak istihdam edileceği projelerin sürdüğünü belirten Bolat, adada bir hizmet ihracatçıları meclisi kurulması yönünde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.