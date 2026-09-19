Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma ilişkin yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, son ulaşılan naaşla birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, kayıp olarak aranan kişi sayısının ise 13’e düştüğünü kaydetti.

Hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır dileyen Üstel, bulunan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Devletin facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Başbakan Üstel, "Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" dedi.