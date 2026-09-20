Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yangın söndürme tüpleri ile üçgen reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünden oluşan trafik setlerini, denetime tabi mallar olarak ilan etti.

Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un talimatıyla Ticaret Dairesi tarafından hazırlanan emirname Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3’üncü maddesi altında çıkarıldı ve 18 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Bahse konu ürünlerin, Avrupa Uygunluğu (CE) ve/veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ürün güvenliği ve uygunluğu belgelerinden birine sahip olması gerektiği de kaydedildi.

Emirnamede CE, Avrupa Birliği ürün mevzuatındaki temel gereklere uygunluğu gösteren işaret; TSE ise ürünün Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kalite, güvenlik ve uygunluk kriterlerini karşıladığını gösteren belge olarak tanımlandı.

Satış yerlerinde, yangın söndürme tüpleri ve trafik setleriyle ilgili müşterilerin bilgilendirilmesi de zorunlu hale getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, vatandaşı mağdur edecek durumlarda harekete geçmekten tereddüt etmeyeceklerini, son dönemde yaşanan bazı durumları önleyebilmek adına söz konusu adımı attıklarını söyledi.

Taçoy, “Serbest piyasa ekonomisi demek denetim olmayacak demek değildir” dedi ve üstlendiği görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için son derece kararlı olduğunu söyledi.