KKTC’de taşıt plakalarında uzun yıllardır kullanılan iki harfli sistem tarihe karıştı.

Trafikteki araç sayısındaki hızlı artış, mevcut plaka kombinasyonlarının yetersiz kalmasına neden oldu. Bu nedenle, üç harfli yeni plaka sistemi yürürlüğe girdi.

Trafik Dairesi, özel plakalar için açık artırma yöntemiyle satış yapılacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü, yeni plakalarla ilgili açık artırma işlemlerinin Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nden yapılabileceğini bildirdi. Bu kapsamda 001 plaka 24 bin TL’den açılacak.

Yeni plaka sistemi olan "iki harf, üç rakam, bir harf" (örnek: AA 001 A) formatına dün itibarıyla geçildi. İlk sırada yer alan "AA 001 A" plakası, 24 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.

Yeni sistemle satışa sunulan 001 numaralı ilk özel plaka, dün yapılan açık artırmada 250 bin TL’ye alıcı buldu.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs’ta araç plakalarında yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arıklı, “Bilindiği gibi 2 harfli plakalarımızın sonuna gelindi ve yeni bir plaka formatına geçilmesi şart oldu. Yeni plakalarımız, ‘2 harf 3 rakam ve sonuna 1 harf’ şeklinde olacak, örneğin ‘AA 001 A’,” dedi.

Arıklı, eski sistemde aynı plakayı birden fazla kişinin istemesi halinde kura çekildiğini belirterek, “Biz bu yeni formatta kura işinden vazgeçelim ve birçok ülkede olduğu gibi, aynı plakaya birden fazla rağbet olması halinde açık artırma yapalım dedik. Buna bağlı olarak da plakaları o kişiye tahsis edecek bir düzenleme yaptık. Yani ‘AA001A’yı satın alan kişi o plakanın sahibi olsun, isterse arabasını değiştirsin, isterse bu plaka ile yeni arabasını kullanabilsin istedik,” ifadelerini kullandı.

Açık artırmalara ilk günden itibaren büyük ilgi olduğunu vurgulayan Arıklı, “Ciddi paralar toplanıyor. Umarım Özdemir Bakanım bu toplanan paraları Karayolları için kullanmamıza fırsat verir,” diye konuştu.

GİRGEN İSYAN ETTİ

Öte yandan ülkede özel plaka almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, vergi yükü altında ezilen esnafın tepkisini çekti. Arcway Restaurant sahibi Murat Girgen, sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşımla, yetkililere seslendi.

Girgen, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’yı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Ödemir Berova, nerdesin? Git bak bakayım bu paraları nereden bulur bu millet! Plaka almada izdiham, böyle bir rezillik bu ülkede olur sadece.”

Esnafın vergi denetimleriyle boğuştuğunu ifade eden Girgen, tepkisini esprili ancak sert bir dille şöyle sürdürdü:

“Bir daha restorana Vergi Dairesi’ni gönderirsen, seni mahalleden geçerken Gusbo sapıynan govcalayacağım!”