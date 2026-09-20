Bakanlar Kurulu, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında zarar gören kişilerle hayatını kaybedenlerin ailelerine, yargısal işlemlerde harç ve masraf muafiyeti sağlayan yasa gücünde kararname çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin gerekçesinde, kazadan doğan haklarını yargı yoluyla aramak isteyenlerin harç, pul, celp ve belge temini giderlerini ödemek zorunda kalmasının maddi ve manevi yıkıma ek yük getirdiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin mağdurlar için ücretsiz hukuki yardım başlattığı anımsatılan gerekçede, buna ilaveten yargısal harç ve masraflardan da muafiyet sağlanmasının değerlendirildiği kaydedildi.

Kararnamenin, Anayasa'nın 112'nci maddesi uyarınca ekonomik konuda ve ivedilik taşıması nedeniyle yürürlüğe konulduğu ve gerekçesiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağı ifade edildi.