Girne-Taşucu seferini yaparken 30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan Filo Jet faciasında arama ve soruşturma iki ayrı koldan devam ediyor.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239’u kurtarılmıştı. Önceki gün enkazda bir kişinin daha naaşının bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e, hâlâ ulaşılamayanların sayısı ise 13’e düştü. Bulunan son naaş için kimlik tespit işlemleri başlatıldı.

Türkiye’den getirilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi, 554 metre derinlikte bulunan Filo Jet enkazındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce operasyonda görev yapan TCG Işın ve TCG Alemdar ise bölgeden ayrıldı. Çalışmalar artık özellikle batığın iç bölümlerine ve kayıpların bulunabileceği kapalı alanlara yoğunlaşmış durumda.

Soruşturmada son açıklanan bilgiye göre geminin seyir veri kayıt cihazına, kamuoyunda kullanılan ifadeyle “kara kutuya” henüz ulaşılamadı.

Dün itibarıyla kara kutunun bulunduğuna veya kayıp sayısını değiştirecek yeni bir naaşa ulaşıldığına ilişkin yeni bir resmî açıklama yapılmadı.

300’ÜN ÜZERİNDE İFADE, 5 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

Faciayla ilgili adli soruşturmada tutuklu bulunan dokuz zanlının tutukluluk süresi 18 Eylül’de yedi gün daha uzatıldı.

Polis, hakkında yakalama emri bulunan beş kişinin hâlâ arandığını açıkladı.

Soruşturmanın en önemli bulgularından biri de geminin sol ön kızağındaki kırığın facia öncesinde bilindiğine ilişkin görüntüler oldu. Polisin mahkemede verdiği bilgiye göre zanlılardan alınan telefonlardaki WhatsApp yazışmalarında, 17 Haziran tarihli fotoğraflarda söz konusu kırığın yüzeysel biçimde onarıldığı görüldü. Tamiratın kaptanın talimatıyla bir mürettebat tarafından yapıldığı, fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği belirtildi.