Bakanlar Kurulu, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında zarar gören kişilerle hayatını kaybedenlerin ailelerine, yargısal işlemlerde harç ve masraf muafiyeti sağlayan yasa gücünde kararname çıkardı. Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasından etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında hazırlanan düzenlemelerin hükümet tarafından geçirildiğini açıkladı.

Başbakan Üstel, Barolar Birliği ile yapılan iş birliğiyle mağdurlara hukuk desteği sağlanacağını, kazadan doğan davalarda mahkeme harcı, pul, damga vergisi ve diğer yargısal işlem giderleri alınmayacağını, yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarına süreci takip edebilmeleri için ikamet kolaylığı sağlanacağını ve kapsama giren yabancı uyrukluların, 30 Ağustos 2027’ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını kaydetti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürütülen iş birliği sonucunda mağdurlara hukuk desteği sağlanacağını, hükümetin de yargısal giderleri ortadan kaldıran düzenlemeyi hazırlayıp geçirdiğini belirtti.

Üstel, “Bu büyük acıyı yaşayan insanlarımız haklarını ararken yalnız kalmayacak. Barolar Birliğimizin sağlayacağı hukuk desteğinin yanında, devlet olarak yargısal işlemlerden kaynaklanan mali yükleri de kaldırdık. Acının yükünü taşıyan insanlarımıza bir de adaletin mali yükünü taşıtmayacağız.” dedi.

Başbakan Üstel, hükümet tarafından geçirilen düzenlemeyle kazadan etkilenenlerin, yaralananların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının kazadan doğan haklarıyla ilgili yargısal işlemlerinde mahkeme harcı, resim, damga vergisi, pul ve işlem ücretleri alınmayacağını ifade etti.

Tebliğ, tasdik, celp ile belirli bilirkişi ve tercüman giderlerinin de muafiyet kapsamında olacağını belirten Üstel, yargısal süreçlerde devlet kurumlarından hukuken temin edilebilecek kazayla ilgili belge ve kayıtlar için de ücret alınmayacağını kaydetti.

Hükümetin geçirdiği ikamet düzenlemesiyle yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarının yargı süreçlerini KKTC’de takip edebilmelerinin önündeki ikamet engelinin de kaldırıldığını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Hiçbir aile ikamet süresi dolduğu için ülkesine dönmek ve davasını binlerce kilometre uzaktan takip etmek zorunda kalmayacak. Burada olacaklar, gerektiğinde mahkemede bulunacaklar ve süreci bizzat takip edebilecekler.”

“SAĞLIK GÜVENCESİNİ DE DEVLET ÜSTLENDİ”

Başbakan Üstel, sağlık alanında geçirilen düzenlemeyle de kazadan sağ kurtulan yabancı uyruklular ile hayatını kaybeden veya kayıp kişilerin aileleri ve yakınlarının 30 Ağustos 2027 tarihine kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlandığını belirtti.

Başbakan Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“İlk günden itibaren insanımızın yanında olduk. Şimdi hukuk mücadelelerinde, ikamet süreçlerinde ve sağlık ihtiyaçlarında da yanlarındayız. Devlet sadece felaketin yaşandığı gün vatandaşının kapısını çalan değildir. Devlet, o acının sonuçları ortadan kalkıncaya kadar insanının yanında yürüyendir.

Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan facianın ortaya çıkardığı hukuki, idari ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları tek tek çözüyoruz. İlk gün nasıl ailelerimizin yanlarındaysak, sonuna kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesabını verecekler.”