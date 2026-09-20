İçişleri Bakanlığı’nda bazı üst düzey bürokratların görev yerleri değiştirilirken Gazimağusa Kaymakamlığı’na Mustafa Yaver atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Yaver, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Murat Zeki Civelek ve Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser görevden alındı.
Aynı kararlar kapsamında; İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine Murat Zeki Civelek, Gazimağusa Kaymakamlığı görevine ise Mustafa Yaver atandı.
Söz konusu görevden alma ve atama kararları yarından itibaren yürürlüğe girecek.