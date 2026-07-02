Güçlendirme çalışmaları tamamlanan Geçitkale'deki Cumhuriyet Lisesi yeniden eğitime kazandırıldı. Yenilenen okul binasında düzenlenen törende okulun yeniden hizmete açılışı yapılırken, yıl sonu diploma töreni de gerçekleştirildi.

Tadilat sürecinde eğitimlerini Yeniceköy'de sürdüren öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yenilenen okullarında eğitimlerine devam etmeye hazırlanırken, okuldan mezun olan 57 öğrenci de törende diplomalarını aldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anarak başladı.

Depremin ardından benzer bir acının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanmaması için okul güvenliği konusunda kapsamlı bir seferberlik başlatıldığını belirten Çavuşoğlu, bu süreçte mühendisler, mimarlar, belediyeler, hayırseverler, okul aile birlikleri ve velilerin önemli katkı sağladığını söyledi.

Cumhuriyet Lisesi'nin yapılan incelemeler sonucunda güçlendirme kapsamına alınan okullar arasında yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle eğitimin bir süre farklı alanlarda sürdürülmesi yönünde zor ancak gerekli kararlar aldıklarını kaydetti. Süreçte öğretmenlerin büyük özveri ve fedakârlık gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, kendilerine teşekkür etti.

Güçlendirme çalışmaları sırasında çeşitli eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, doğru bildikleri yoldan ayrılmadıklarını belirterek, önceliklerinin her zaman öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği olduğunu vurguladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında yalnızca depreme karşı güçlendirme yapılmadığını, elektrik altyapısı, iklimlendirme, çevre düzenlemesi, güvenlik ve okul donanımının da yenilendiğini ifade eden Çavuşoğlu, okulun iç donanımının da yenileneceğini, gelecek yıldan itibaren kapsam bölgesinin değiştirilerek okulun büyütüleceğini söyledi.

Ülke genelinde güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar 30 yeni okul projesinin hayata geçirildiğini, iki yeni okulun daha yapılacağını açıkladı.

Hayırseverlerin eğitime verdiği desteğin Kıbrıs Türk toplumunun dayanışma kültürünün bir göstergesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Atatürk ilke ve düşünceleri doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Lisesi'nin sadece mezuniyet törenini değil, aynı zamanda yeniden hizmete açılışını da gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, okul için yapılan harcamaların öğrencilerin güvenliği ve geleceği adına değerli olduğunu söyledi.

Süreç boyunca destek veren belediye başkanlarına, okul aile birliğine, yüklenici firmaya, öğretmenlere ve katkı koyan herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, Cumhuriyet Lisesi'nin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise, belediye olarak eğitime destek vermeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen iş birliği sayesinde Cumhuriyet Lisesi'nin modern ve güvenli bir görünüme kavuştuğunu belirten Kasım, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılında daha çağdaş bir ortamda eğitim göreceğini ifade etti.

"Cumhuriyet Lisesi'nin ışıkları yeniden yandı." diyen Kasım, okulun bölgenin en iyi okullarından biri olduğunu belirterek, belediye olarak eğitime katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Mezun olan öğrencilere de hayat boyu başarılar diledi.

Cumhuriyet Lisesi Müdürü Kemal Dervişoğulları da okulun 58 yıllık köklü geçmişine işaret ederek, 2023 yılında başlatılan depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle eğitim-öğretimin üç yıl boyunca Yeniceköy Polis Okulu'nda sürdürüldüğünü söyledi.

Tadilat süresince eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam ettiğini belirten Dervişoğulları, güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha güçlü, daha modern ve yenilenmiş okul binalarında yeniden eğitim vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi.