Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (KTMMOB İMO) Kıbrıs’ın, deprem tehlikesinin göz ardı edilemeyeceği bir coğrafyada yer aldığını belirterek, ülkede artan yapılaşmanın deprem güvenliği açısından ele alınması gerektiğini kaydetti.

Oda, deprem olmadan önce gerekli önlemlerin alınmasının önemine de işaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, Marmara Depremi’nin, yapı güvenliği ile sağlıklı kentleşmenin deprem karşısındaki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu ve can kayıplarının temel nedeninin depreme karşı yeterli güvenliği sağlamayan yapılar ile plansız yapılaşma olduğunu kaydetti.

Özellikle son yıllarda ülkede artan ve belirli bölgelerde yoğunlaşan yapılaşmanın, Kıbrıs’ın deprem gerçeği açısından, deprem güvenliği kapsamında çok daha dikkatli ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, yapılaşma yoğunluğunun artmasının, gerekli önlemler alınmadığında deprem riskinin ve olası kayıpların da büyümesi anlamına geldiği ifade edildi.

Kentlerin planlanması, yapılaşma yoğunluklarının belirlenmesi ve yeni yapı alanlarının oluşturulması sürecinde, Kıbrıs’ın deprem tehlikesi ile olası deprem senaryolarının tüm kararların temel unsurlarından biri olması gerekti belirtilen açıklamada, “Deprem riskinin azaltılmasının vazgeçilmez unsurlarından biri de etkin ve sürdürülebilir bir yapı denetim sistemidir. Bir yapının güvenliği yalnızca doğru projelendirilmesiyle sağlanamaz. Projelendirmeden malzeme seçimine, yapım sürecinden tamamlanmasına kadar tüm aşamaların yetkin mühendislik hizmetleri ve etkin denetim mekanizmaları altında yürütülmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası, mevcut yapı stokunun bilimsel ve mühendislik esaslarına göre değerlendirilmesi, riskli yapıların belirlenmesi ve gerekli güçlendirme veya yenileme çalışmalarının yapılmasının da deprem zararlarının azaltılmasında öncelikli konular arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

“Deprem bir doğa olayıdır; depremin afete dönüşmesi ve yaşanacak can ve mal kayıplarının boyutu ise kentlerimizi ve yapılarımızı depreme ne kadar hazırladığımızla doğrudan ilişkilidir.” denilen açıklamada, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler rahmetle anıldu, deprem olmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğine işaret edildi.