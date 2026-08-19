Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından Yaşar Ersoy, LTB Tiyatro ve Kültür Sanat Merkezi’nin basın tanıtım toplantısında duygusal anlar yaşadı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, projenin 30 yıllık geçmişini ve bugün gelinen noktayı anlattığı konuşma sırasında Yaşar Ersoy’un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Tiyatro ve Kültür Merkezi projesinin tanıtım ve imza töreninde konuşma yapan Sanatçı Yaşar Ersoy, proje için 30 yıl önce inançla yola çıktıklarını çünkü bu alanda çok büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

“Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır” diyen Ersoy, tiyatronun bir çağdaşlık ve uygarlık göstergesi olduğunu da vurguladı.

Ersoy, bu süreçte kendilerine beş hedef koyduklarını belirterek, bu hedefler hakkında bilgi verdi.

İlk hedeflerinin bu alanda yetişmiş insan eksikliği olduğunu dile getiren Ersoy, bu konuda proje geliştirdiklerini ve bugün onlarca yetişen genç insanın Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun çeşitli kısımlarında hizmet verdiğini kaydetti.

Tiyatro kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için uğraş verdiklerini de aktaran Ersoy, Başkan harmancı ile birlikte Kıbrıs Tiyatro Festivali’ni başlattıklarını söyledi.

Ersoy, üçüncü hedeflerinin özerk bir yapının sağlanması amacıyla bir sanat, tiyatro yasası hazırladıklarını ancak yasanın Meclis aşamasında durduğunu belirterek, hem Hükümete hem de muhalefete yasanın gündeme alınması için çağrıda bulundu.

Dördüncü hedeflerinin çağdaş anlamda bir tiyatro binası olduğunu vurgulayan Ersoy, atılacak imzalarla 30 yıllık bir düşün gerçekleştirileceğini söyledi.

Ersoy, son hedeflerinin ise daha önce başlatılan ve hayata geçirilen ancak dönemin Eğitim Bakanı tarafından mali gerekçelerle durdurulan Lefkoşa okullar arası tiyatro şöleninin yeniden başlatılması temennisinde bulundu.