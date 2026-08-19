Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ’de yaşandığını savunduğu yönetsel sorunların çözümünün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nda olduğunu belirterek, gerekli düzenlemeleri yapması için göreve çağırdı.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, DAÜ’de, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) krizi yaşandığı ve bunun yaratıcısının Çavuşoğlu olduğu iddia edildi.

Çavuşoğlu’na, “Cumhurbaşkanı dahil kendisine yapılan tüm uyarıları göz ardı ederek bugünkü VYK yapısını belirlemiştir” eleştirisi yapılan açıklamada, bugün konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıda akıl yolunun hakim olması temenni edildi.

Önemli olanın, sorunun kaynağını ve siyasi sorumluluğu ortaya koymak olduğu belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunuldu.

Emekli maaşlarıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeyi yapmanın da, DAÜ’nün sürdürülebilirliğini sağlamanın da hükümetin ve bakanlığın sorumluluğunda olduğuna işaret eden DAÜ-SEN, bu sorunları DAÜ’nün sürdürülemezliğine gerekçe göstermenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun isteğiyle oluşturulan VYK’nın, bugün karar üretemediğini, kendi içinde çatıştığını ve yönetim krizine sürüklendiğini savunan DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’na şu çağrıyı yaptı:

“DAÜ’de, kendi yetki ve sorumluluk alanınızın gereğini yerine getirin. Cumhurbaşkanının ve paydaşların uyarılarını dikkate alın. Yönetim tercihlerinizi gözden geçirin, gerekli yasal düzenlemeleri yapın.”