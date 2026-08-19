Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YÖDAK’ın üniversiteleri sıralamak yerine yükseköğretimi planlaması gerektiğini belirterek, “Rakamları sıralamak yükseköğretim politikası değildir.” dedi.

Akpınar, KKTC’de yükseköğretiminin geleceğinin üniversiteleri sıralayıp “ilk üç” ilan etmek kadar basit bir mesele olmadığını dile getirdi.

Akpınar, yazılı açıklamasında, YÖDAK tarafından 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamayı bir eğitimci olarak büyük bir dikkatle ve hayal kırıklığıyla okuduğunu ifade etti.

“YÖDAK bir sıralama kuruluşu değildir.” diyen Akpınar, YÖDAK’ın asli görevinin KKTC yükseköğretimini planlamak, denetlemek, akredite etmek, koordine etmek ve ülke adına sürdürülebilir bir yükseköğretim politikası geliştirmek olduğunu kaydetti.

Akpınar, böylesine önemli bir kurumun kamuoyuna açıkladığı verileri; üniversitelerin sahip oldukları program sayıları, toplam kontenjanları, ön lisans‑lisans dağılımları, sağlık programlarının sayısı, burs politikaları, barınma olanakları, kamu destekleri ve diğer yapısal avantajlarıyla birlikte değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

- “Aynı şartlarda yarışmayan üniversiteleri sadece yerleşen öğrenci sayısıyla kıyaslayamazsınız”

“YÖDAK açıklamasında LAÜ, YDÜ ve DAÜ’nün en fazla öğrencinin yerleştiği üç üniversite olduğu özellikle vurgulanmaktadır.” ifadelerine yer veren Akpınar, yalnızca toplam yerleşen öğrenci sayılarını yan yana koymanın bilimsel bir yükseköğretim analizi olmadığını kaydetti.

Akpınar, bu üniversitelerin toplam yerleşen öğrenci sayısında ilk üç sırada bulunmasını tek başına bir “öğrenci tercih yoğunlaşması” göstergesi gibi sunmanın son derece eksik bir değerlendirme olduğunu dile getirdi.

YÖDAK’ın üç üniversiteyi özellikle öne çıkarırken, 2026-YKS yerleştirmelerinde Girne Amerikan Üniversitesi’nin dördüncü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ise beşinci sırada bulunduğu gerçeğini neden aynı değerlendirme bütünlüğü içerisinde ele almadığını savunan Akpınar, ilk beş üniversitenin toplam yerleşmeler içerisindeki ağırlığının incelenmesiyle, KKTC yükseköğretimindeki esas yapısal tablonun çok daha açık biçimde ortaya çıktığını belirtti.

Akpınar, sağlık programı bulunmayan, program çeşitliliği sınırlı olan, yüksek kontenjan tahsisi yapılmayan veya kamu desteklerinden yararlanmayan üniversitelerin mevcut rekabet ortamında nasıl ayakta kalabileceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

KKTC üniversitelerine 11 bin 555 öğrencinin yerleşmiş olmasının önemli olduğunu dile getiren Akpınar, “Ancak burada bir başarıdan söz edilecekse bunun esas sahibi, yıllardır çok ağır ekonomik ve siyasi koşullara rağmen mücadele eden KKTC üniversiteleridir.” dedi.

“YÖDAK’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın veya hükümetlerin üniversitelerin bireysel başarılarının arkasına saklanma hakkı yoktur.” diyen Akpınar, YÖDAK’ın üniversiteleri sıralamak yerine yükseköğretimi planlaması gerektiğini kaydetti.

Akpınar, ham öğrenci sayılarını başarı göstergesi gibi sunmak yerine; program başına öğrenci, kontenjan başına yerleşme, burs oranları, ön lisans-lisans dağılımı, sağlık programlarının etkisi, kamu destekleri, barınma avantajları, uluslararası öğrenci oranları, akreditasyonlar, bilimsel üretim ve mezun istihdamı gibi gerçek performans göstergelerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.