KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Emene Collandau dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, Lefkoşa’da Mehmet Emin Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında yaya olarak yürüyen zanlının devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiğini, yapılan kontrollerde aynı 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 47 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.