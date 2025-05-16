Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma emrine uymayan İlyas Sudiyev dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından eşine 200 metreden fazla yaklaşması yasaklanan ve evine girmesi men edilen zanlının, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, mahkemenin koruma emrine riayetsizlik yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 20 Nisan 2015 tarihinde de benzer suçtan tutuklanarak, 21 Nisan’da mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin boşanma davasının 24 Haziran’da yapılacağını, evliliğini kurtarmaya çalıştığını, bu nedenle eşinin evine gittiğini söyledi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.