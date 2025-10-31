Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal elma ve siyah üzüm ile yerli salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 24-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde, ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 53 numunenin 51’i temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Koçak Gıda’ya ait Gala türü elma imha edilirken, SVS Tic. Ltd. Şti.’ye ait siyah üzüm firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde alınan 8 numunenin 6’sı temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’da sakin Metin Dağaşan’a ait salatalık numunesinde (1. ve 2. alımda) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.