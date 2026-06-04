Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, dün 20.00-24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhanede tespit edilen 20 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 985 araç sürücüsü kontrol edilerek, 296 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“176’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 40’ı diğer trafik suçları.”

- Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen 35 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edilen iki eğlence mekanı işletmecisi ile yetkili makamdan alınmış geçerli müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve iki bin 767 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 233 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 27 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“75’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 5’i aracın ışık kurallarına uymamak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 116’sı diğer trafik suçları.”

- Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 664 araç sürücüsü kontrol edildi, 128 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Dört araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“20’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 85’i diğer trafik suçları.”