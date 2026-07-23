Lefkoşa'da "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket" suçlamalarıyla tutuklanan isminin baş harfleri H.K., teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Yılmaz Sevdalı, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye yaptığı sırada Gazimağusa istikametine seyreden şüpheli bir BMW marka aracı durdurduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada orta konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile altı adet hap bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 9 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin temin edildiğini, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ve zanlının etki edebileceği soruşturma kısmının tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 800'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.