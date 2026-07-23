Lefkoşa'da "sahte resmi belge düzenleme" ve "sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme" suçlamalarıyla tutuklanan isminin baş harfleri G.A., dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Yılmaz Sevdalı, 10 Kasım 2025 ile 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında daha önce teminata bağlanan Y.E.'ye ait Ortaköy'deki adres için, zanlıların B.Ç. ve M.M. aracılığıyla G.A., G.M. ve Z.H. adına gerçekte kiracı olmadıkları halde kira sözleşmeleri düzenlendiğini söyledi.

Polis, sahte olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin daha sonra Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi'ne verilerek pullatıldığını ve bu şekilde sahtelenmiş resmi belgelerin tedavüle sürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında Y.E., B.Ç., M.M. ve Z.H.'nin daha önce tespit edilerek tutuklandıklarını ve teminata bağlandıklarını kaydeden polis, aranan kişi ilan edilen G.A.'nın ise 21 Temmuz 2026 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a çıkış yapmaya çalıştığı sırada derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının suçunu kabul eden gönüllü ifade verdiğini ve sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, soruşturmaya etki etme ihtimali kalmadığını, bu nedenle uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.