Lefkoşa'da "kanunsuz bıçak ve tecavüzi alet taşıma" suçlamasıyla tutuklanan isminin baş harfleri C.A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Bayram Yıldırım, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Gönyeli'de Kemal Şemiler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında zanlının kullanımındaki NG 998 plakalı aracın durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, zanlının "dur" ihtarına uymayarak aracı görevli polislerin üzerine kontrolsüz şekilde sürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polis ekiplerinin aracı takip ettiğini ifade eden polis memuru, aracın Ortaköy'de Prof. Necdet Sezer Sokak üzerinde durdurulduğunu kaydetti.

Polis, zanlının huzurunda araçta yapılan aramada direksiyonun alt kısmında bir adet gri renk muşta ile sürücü kapısının iç cebinde ağız uzunluğu 10 santimetre, toplam uzunluğu ise 22 santimetre olan siyah renk bıçağın bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği aşamada tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı iki kefilin 800'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.