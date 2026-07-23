Dikmen’de bir evde uyuşturucu muhafaza edildiği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekipleri,isminin baş harfleri M.K.’nin kaldığı evde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda kağıt parçası ile ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.

Zanlı M.K., verdiği ilk ifadede söz konusu uyuşturucu kağıt parçalarını 14 Temmuz tarihinde Dikmen Taşkent arasında bulunan yolda, bir konumdan tanesini 5 bin TL karşılığında aldığını itiraf etti.

Aleyhindeki soruşturma devam eden M.K., ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ezgi İşimtekin, zanlı M.K.’nin 18 Temmuz tarihinde Dikmen’de evine düzenlenen operasyonda tutuklandığını söyledi. Zanlının uyuşturucu kağıtların tanesini 5 bin TL karşılığında aldığı yönünde de itirafta bulunduğunu kaydeden İşimtekin, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu ifade etti. Polis zanlı M.K.’nin 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlı M.K.’nin 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.