Filistinli aktivist “Abdel Karim Raed Miqdad'ın” (Abdül Kerim Mikdat-41), 16 Temmuz’da Endonezya’da tutuklanarak bir gün sonra Güney Kıbrıs’a iade edilmesinin uluslararası boyut kazandığı haber verildi.

Fileleftheros haberi, “Mikdat’ın Kıbrıs’a Ekspress İadesine Uluslararası Tepkiler… Filistinliler İnsan Hakları Konusunu Gündeme Getiriyor, Cenevre Konseyi (STÖ) ise ‘Hızlı Olaylar Dizinden’ Kaynaklı Endişeler Belirtiyor” ve “Onu Şebeke ‘Elebaşı’ Gösteriyorlar… Kıbrıs Makamları Uluslararası Bağlantılarla İlgili İfadeleri ve İncelenmekte Olan Eylemlerdeki Rolünü İnceliyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Mikdat’ın; Rum tarafında “Terör eylemi planlamak” suçlamasıyla tutuklanan 33, 38, 54 yaşındaki üç Filistinli ve temmuz başında Girit’te tutuklanan 37 yaşındaki bir kişiden oluştuğu iddia edilen şebekenin “Elebaşı” olduğuna inanıldığını yazdı.

Habere göre, Mikdat hakkında kırmızı bülten çıkartan Rum polisine gönderilen dava dosyasında, “Endonezya’da ikamet ettiği ve oradan, Güney Kıbrıs’ta İsraillilere yönelik saldırılarda bulunulmak üzere şebeke üyelerini, tahrip gücü yüksek patlayıcı mekanizmalar hazırlama konusunda yönlendirdiği” ifade ediliyor.

Gazete, “Phalestine Chronicle” isimli haber sitesinin, Mikdat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesine dikkat çekerek, Rum makamlarının onu İsrail’e teslim etmesinden kaygı belirttiğine işaret etti.

Habere göre, Phalestine Chronicle ayrıca merkezi Cenevre’de bulunan ve BM Genel Kurulu toplantıları da dahil uluslararası görüşme ile prosedürlere katılan, insan haklarıyla ilgili müdahale ve rapor sunan sivil toplum kuruluşu “Cenevre İnsan Hak ve Özgürlükleri Konseyi” (Geneva Council for Rights and Liberties) tarafından Mikdat’ın tutuklanma ve Güney Kıbrıs’a iade şekliyle ilgili uyarılar yapıldığını da aktardı.

Cenevre İnsan Hak ve Özgürlükleri Konseyi tarafından yayımlanan bildiride, Mikdat için uygulanan hızlı prosedürün, İsrail’e teslim edilmesinin ön hazırlığı olmasından kaygı duyulduğu belirtildi.

Konsey, elde ettiği bilgilere ve resmi belgelere dayanarak Mikdat’ın Interpol’ün Güney Kıbrıs’taki Ulusal Merkez Ofisi’nin talebi üzerine, Güney Kıbrıs’ta “Terör suçuna karıştığı” iddiasıyla hakkında çıkarılan Interpol Kırmızı Bülteni tahtında tutuklandığına dikkat çekti.

Mikdat’ın cumartesi sabahı avukatı nezaretinde ailesi ile telefonla görüştürüldüğünü ancak, konuştuklarının anlaşılabilmesi için yalnızca İngilizce konuşmasına müsade edildiğine de dikkat çeken Konsey, “İncelediği belgelerde, Mikdat’a atfedilen olaylar, suçlamaları destekleyen kabul edilebilir unsurlar veya suç teşkil eden somut bir davranışıyla ilgili hiçbir bilgiye yer verilmediğini" kaydetti.

Bu ihmallerin tutuklanma sebebini, "Derhal öğrenme hakkı" da dahil, adil yargılanma kuralına uyulması konusunda ciddi kaygılar yarattığına vurgu yapan Konsey şunlara vurgu yaptı:

“Sadece bir Interpol Kırmızı Bülteni veya bir tutuklama talebi olması yetkili makamların uluslararası insan hakları standartlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tutuklunun sürece itiraz etme, etkin hukuki temsiliyet elde etme ve iadesiyle ilgili herhangi bir kararı yargıya götürme hakkının kısıtlanmasını haklı göstermez.”

Konsey, Mikdat’ın Güney Kıbrıs’a götürülmesinin, İsrail’e teslim edilmesinin ilk adımı olmasından kaygı belirtti. “Filistinli mahkumlara, sistemli şiddet, tecavüz hukuki garantiyi reddetme tutukluluk halindeyken ölümler de dahil ciddi işkenceler yapıldığının Uluslararası örgütler ve BM mekanizmalar tarafından detaylı şekilde kanıtlanmışken, İsrail’e teslim edileceği kaygılarının çok ciddi" olduğuna vurgu yaptı.

Gazete, Rum polisinin Malezya makamlarına, daha önce Güney Kıbrıs’ta tutukladığı Filistin kökenli üç Rum vatandaşıyla ilgili “Terör hazırlığı” soruşturmasında Mikdat’ın “Hamas’ın bölge şebekesinin elebaşı göründüğü” gerekçesini sunduğunu belirtti.

Habere göre, Rum polisi “Üçü Güney Kıbrıs’ta biri Girit’te tutuklanan 4 kişinin, istihbarat birimlerince adı bilinen Mikdat’dan emir aldığı, bu kişinin yalnız Güney Kıbrıs’ta değil Yunanistan, Türkiye, Malezya, Endonezya ve Myanmar’daki "Bombalı saldırı planlarının arkasındaki kişi olduğu” iddiasında bulunudu.

Rum polisi, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Filistinlilerden birinin dört kez yurtdışına giderek Mikdat ile görüştüğünü, ondan büyük miktarda para aldığını, hatta Mikdat’ın bu kişiye aylık bağladığını da öne sürdü.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) geçen cumartesi günü Mikdat’la ilgili gelişmeleri “Yetkili makamlar Mikdat’ın tutuklanmasını Kıbrıs makamlarının en önemli başarılarından biri görüyor, örgütün yapısına ve uluslararası bağlantılarına ışık tutabileceği değerlendiriliyor” ifadesiyle aktardığını kaydetti.

Gazete, Rum polisinin “Bombalı saldırı planlamak” suçlamasıyla daha önce tutukladığı Filistin kökenli üç Rum vatandaşının tutukluluk süresinin Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Ağustos’a kadar uzatıldığı bilgisini de verdi.