Girne’de Rapa LTD., isimli iş yerinde 21 bin 888 TL değerinde lastik çalmakla suçlanan isminin baş harfleri C.C.B., ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçundan dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Lastiklerin satışından elde edildiğini inanılan 10 bin TL nakit para zanlının tasarrufunda bulunurken, C.C.B., polise verdiği ifadesinde özür diledi.

Girne Özel Soruşturma’da görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, C.C.B., hakkında şikayetin 10 Temmuz tarihinde yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 1 Temmuz tarihinde saat 13.30’da müstahdemi olduğu Rapa Ltd’de lastikleri alırken iş yeri kamera görüntülerine yansıdığını ve görüntülerin emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının ifade verdiğini özür dileyerek suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, iş yerinin zanlı hakkında çalışma izni iptali için başvuru yaptığını ancak henüz işleme konulmadığını söyledi. C.C.B.’nin ailesi ile kaldığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden zanlının davası görüşülüneye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kefilin 700’er bin TL kefalet, 70 bin TL nakdi teminat yatırarak serbest yargılanmasına emir verdi.