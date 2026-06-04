Ülkede, geçen hafta 55 trafik kazası meydana geldi, 31 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 25-30 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 55 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 19’u yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda toplam 31 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 18, dikkatsiz sürüş 13, kavşakta durmamak 9, yakın takip 7 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 345 bin 103 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 15, Gazimağusa 13, Girne 17, Güzelyurt 4, İskele 6”

-Denetimlerde 10 bin 266 araç sürücüsü kontorl edildi…10 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 10 bin 266 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen bin 327 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 176 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 456, tehlikeli sürüş 22, dikkatsiz sürüş 42, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 111, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 59, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 6, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 22, trafik levha ve işaretlerine uymamak 74, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 57, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 48, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 6, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 10, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 17, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 9 ve 370 diğer trafik suçları.”