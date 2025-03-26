Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde iki harfli plaka döneminin yavaş yavaş sonuna gelindiğini belirterek bu plakaların nasıl olacağını düşünen siyasilere bir öneride bulundular.

Vatandaşlarımız gönderdikleri bir fotoğrafla yapılması gerekenin fotoğraftaki gibi plakaları 82 rakamının eklenerek yeniden iki harfli plakalarla devam edilmesi olduğunu ifade ederek “Zira ülkemiz Türkiye’nin 82. İli durumuna geldi. Türkiye’den gelen emirlerle yönetiliyoruz. O nedenle plakaların önüne de 82 rakamını koyarak üç harfli plakalara geçmeden bu sorunu çözebilirler. Erhan Arıklı da bu işe bayram eder” diyerek eleştirisel bir yaklaşımda bulundular.