Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral ve Kraliçe'nin Vatikan ziyaretinin, Papa'nın uzun bir dinlenme ve iyileşme döneminden fayda göreceği yönündeki tıbbi tavsiyeler üzerine karşılıklı mutabakatla ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya'ya yapılacak daha geniş kapsamlı devlet ziyaretinin, planlanan programda bazı değişiklikler yapılarak gelecek ay gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Kral Charles'ın, Papa'ya en iyi dileklerini ilettiği ve iyileştikten sonra kendisini Vatikan'da ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediği aktarıldı.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa, 23 Mart'ta hastaneden taburcu edilmişti.

Papa'nın doktoru Prof. Sergio Alfieri, Katoliklerin ruhani liderinin 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.