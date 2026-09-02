Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin, 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gürel'in naaşı, temizlik personeli olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Gürel'in, kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'de süren tedavisi nedeniyle törende yer alamadı.

Törende, Gürel için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yakınları ve çalışma arkadaşları üzüntü yaşadı.

Gürel'in cenazesi, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazında, Gürel'in eşi Kemal Gürel ve KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan erkek kardeşi Mehmet Payam'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve vatandaşlar da yer aldı.