Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda çeşit türlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Abdullah Yıldırım dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Abdullah Yıldırım’ın tasarrufunda 650 Gram Kokain türü uyuşturucu, 336 adet tam, 2 adet yarım ve 12 adet kırık MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı renk ve şekillerde haplar, 10 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde, 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 10 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 1.110 Dolar nakit para bulunduğunu aktardı.

Polis zanlıdan konu ile ilgili olarak izahat istendiğinde tasarrufun bulunan maddeleri henüz tespit edilemeyen bir şahısın telefonda gönderdiği konumlar aracılığı ile aldığı itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.