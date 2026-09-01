Gazimağusa Limanı’nda, Mersin’den gelen gemideki tırın dorsesine saklanıp muhaceret işlemsiz ülkeye giriş yapılmaya çalışılması olayıyla ilgili tutuklu sayısı beşe yükseldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’ta meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada meseleyle bağlantısı tespit edilen N.T.(E-38) ile Z.P.(E-40) de tutuklandı.

Meseleyle ilgili daha önce B.K.(E-22), B.Ç.(E-25) ve T.F.A.(E-25) tutuklanmıştı.

-Butik çalışanı 164 bin TL'lik ürün ve nakit parayı çaldı

Güzelyurt’ta Temmuz-Ağustos 2026 ayları arasında bir butikte çalışan F.Z.'nin (K-25), sattığı ürünler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 4 bin 320 TL para ile 160 bin 25 TL değerindeki muhtelif kadın kıyafetlerini çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz üç kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.