Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde, Hakkı Yılmaz ve Herdem Yılmaz adına kayıtlı üç katlı apartman tipi konut için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

Kaymakam Özden Keser, mal sahibine yıllar boyunca yazılı ve sözlü olarak gerekli izinlerin çıkarılması yönünde defalarca bildirim yapılmasına rağmen, üzerine düşeni yerine getirmediğini belirtti.

Söz konusu inşaat, 2007 yılında başlamış ve hiçbir resmi izin alınmadan tamamlanmıştı. Dönemin kaymakamı Kemal Salper, inşaatın izinsiz olduğu gerekçesiyle mal sahibini uyarmış ve konu savcılığa intikal ettirilmişti.

Yıllar süren yargı süreci sonucunda mahkeme, yapının izinsiz olduğunu tespit ederek yıkım kararı verdi. Boşaltma işlemlerine polis gözetiminde başlandı.

Mahkeme kararına göre, konutun tamamının yıkımı gerçekleştirilecek ve inşaatın alt katlarına dair yasal izinler alınmadığı sürece yapı kullanılmayacak.

Öte yandan apartmanda ikamet eden Olgun Yılmaz, mahkeme kararına harfiyen uyduklarını ancak “iş bilmez yöneticiler” nedeniyle evlerinin yıkılacağını öne sürerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, üç ailenin kış ortasında evsiz kalacağı belirtildi.

Olgun Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararına göre 24 Şubat 2026 tarihine kadar binanın ilk iki katı için gerekli izinlerin alınması halinde, üçüncü katın yıkımıyla birlikte inşaatın yasal hale geleceği savunuldu.

Açıklamada, yine mahkeme kararına göre yıkım işlemlerinin 24 Şubat 2026’ya kadar yetkili makam tarafından gerçekleştirilmesi, izinlendirilemeyen üçüncü katın yıkılması ve alt iki katın yasallaştırılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşın üzerine düşeni yaptığı ve ilk iki kat için tüm izin süreçlerini tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, yıkımın yetkili makam tarafından 24 Ocak 2026 tarihine kadar yapılmadığı, sürenin aşıldığı, aynı makamın şimdi süre aşıldığı gerekçesiyle binanın tamamını yıkma yoluna gittiği iddia edildi.

Yılmaz, “3 aile, çoluk çocuk, anne baba, nene dede ve torunlar bu kış gününde sokakta kalacaklar” ifadelerini kullandı.

MAHKEME TUTANAĞINDA NE VAR?

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görülen ve KKTC Başsavcılığı tarafından açılan davada, sanıklar Hakkı Yılmaz ile Herdem Yılmaz hakkında Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’na aykırı izinsiz inşaat suçlaması yer aldı.

24 Aralık 2025 tarihli mahkeme kararında:

Sanıkların 10 yıl süreyle sulh ve sükûnu korumaları şartıyla 1 milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına,

Güvercinlik’teki söz konusu taşınmaz üzerindeki izinsiz olarak inşa edilen bahçe duvarı ile 3 katlı apartman tipi konutun en geç 24 Şubat 2026 tarihine kadar yetkili makam tarafından, polis gözetiminde tümden yıkılarak kaldırılmasına,

Yıkım masraflarının sanıklar tarafından karşılanmasına,

Ancak apartman tipi konutun en geç 24 Şubat 2026 tarihine kadar izinlendirilmesi halinde, bahçe duvarı hariç yıkım emrinin uygulanmamasına emir verildiği yer aldı.

Kararda ayrıca, 24 Aralık 2025 tarihinde sanıklar tarafından 1 milyon TL’lik kefalet senedinin imzalandığı da belirtildi.