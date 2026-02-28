İstatistik Kurumu tarafından 2025 yılının ikinci çeyreğinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde toplam istihdam 181.203, işsiz sayısı 8.487, işsizlik oranı ise yüzde 4,5 olarak tahmin edildi.

Ankete göre, KKTC genelinde işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 2,9, kadınlarda yüzde 7,3, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde ise yüzde 19,1 olarak hesaplandı.

2024 yılı Ekim ayı itibarı ile 159 bin 321 olan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı çalışan sayısı 2025 yılı Eylül ayı itibarı ile 169 bin 26’ya yükseldi.

2024 yılı Ekim ayı 2025 yılı Eylül ayı ile kıyaslandığında, çalışma izinli sigortalı çalışan sayısı yüzde 8,5 artarak, 82.771’den, 89.833’e yükseldi, KKTC vatandaşı sigortalı çalışan sayısı ise yüzde 3,5 artarak 76.550’den 79.193’e yükseldi.

KKTC vatandaşı sigortalı çalışanların toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı 2025 yılı Eylül ayı itibarı ile yüzde 46,8 seviyesinde oldu.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların toplam sigortalılar içindeki payı 2025 yılı Eylül ayında yüzde 27,4, diğer uyruklu sigortalıların payı ise yüzde 25,8 oldu.

KKTC’de resmi veriler gençlerin işsiz sorunundan çok daha fazla etkilendiğine işaret ediyor. Ülkede “resmi” işsizlik oranı yüzde 4.5 olarak açıklanmasına rağmen, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 19.1 olduğu bildirildi.

Bu rakam, 15-24 yaş grubundaki her 5 gençten 1’inin işinin olmadığı anlamına geliyor. İstatistik Kurumu’nun verilerinin 15-29 yaş grubuna uyarlanması halinde genç işsizliğin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor.

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun “2025 İkinci Çeyrek Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarına göre, ülke genelinde işsiz sayısı 8 bin 487 kişi düzeyinde. İşsizlerin 3 bin 598’inin erkek (yüzde 2.9), 4 bin 889’unun (yüzde 7.3) ise kadın olduğu hesaplandı.

Geçen yılın ilk üç ayındaki veriler, işsiz sayısını 8 bin 569 kişi; işsizlik oranını da yine yüzde 4.5 düzeyinde gösterirken, işsizlerin yüzde 3.4’ünün erkek, yüzde 6.4’ünün de kadın olduğu bildirilmişti. İlk çeyrekte genç işsizlerin oranı ise yüzde 12.7 seviyesinde gösterilmişti.

Her iki ankette de karşımıza çıkan kadınlardaki yüksek işsizlik gerçeği, genç nüfusta çok daha belirgin hale geliyor. Genç kadınlarda ilk çeyrekte yüzde 19.8 olan hesaplanan işsizlik, ikinci çeyrekte yüzde 29.1’lik rekor seviyeye fırladı. Bu rakam, her 3 genç kadından 1’inin işgücü piyasasının dışında bırakıldığına işaret ediyor.