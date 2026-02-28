Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Kadir Akman, Tazegül Akman dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, olguları aktardı. Polis, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında 34 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını belirti. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da bu mesela kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Kadir Akman’ın 26 Şubat 2026 tarihinde eşi olan Tazegül Akman’ın muhaceret durumunu sormak için Girne Muhaceret Şubesine gittiğini, yapılan kontrolde zanlıların Yenicami Mahallesindeki bir adreste ikamet ettiklerinin görüldüğünü kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada zanlı Kadir Akman’ın Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir ve Aycan Yenigür Avano’na 300 dolar vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti. Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Kadir Akman’n çalışma izni olduğunu, eşinin ise izin almak için giriş-çıkış yapması gerektiğini ve sadece 5 günü kaldığını belirterek, teminat talep etti. Savcı Şayan Ergülen, zanlı Kadir Akman’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Savcı, zanlı Tazegül Akman’ın giriş-çıkış yapması gerektiğini, teminatla serbest kalsa da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle bu işlemini yapamayacağını ve oturma izni almayacağını belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Kadir Akman, Girne’de oturduklarını ancak ev sahibinin Almanya’da olmasından dolayı kira sözleşmesini uzatamadıklarını belirterek, “Eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi ben yaptım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Kadir Akman’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Gazi ayrıca zanlı Tazegül Akman’ın ise davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.