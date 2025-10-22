YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Arıklı ile Ataoğlu'nun görüşmede, Başbakan ile mutabık kalınacak bir tarihte, erken genel seçim yapılmasına hükümet ortakları olarak destek olma kararı aldıkları belirtildi.

YDP tarafından yapılan açıklamada, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu'nun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in erken seçim de dahil olmak üzere vereceği kararlarda, hükümet olarak birlikte hareket etme kararı aldıkları belirtildi.

Seçim sonuçlarına bakıldığında, halkın özellikle iç siyasete yönelik olarak verdiği mesajların olduğuna dikkati çekilen açıklamada, konunun hükümet ortakları ile de görüşüleceği belirtildi.

İki genel başkanın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile de dün görüştükleri kaydedildi.