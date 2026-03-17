KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf U18 Erkekler Ligi finalinde Yakın Doğu Üniversitesi U18 Erkek Takımı, Akdeniz Spor Birliği U18 A Takımı’nı 86-76 mağlup ederek şampiyon oldu.

Lefkoşa’daki Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maç boyunca iki takım da üstünlüğü ele geçirmek için yoğun çaba sarf ederken karşılaşmada 5 kez eşitlik yaşandı, 7 kez de liderlik el değiştirdi.

MAÇIN AKIŞI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akdeniz Spor Birliği, ilk bölümde 7-0’lık seri yakalayarak öne geçti. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi, Enis Ramadan İmralı’nın etkili oyunuyla dengeyi sağlayarak ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta mücadele daha da çekişmeli hale geldi. Akdeniz Spor Birliği, Ada Aysın Çetinaslan ve Demir Emirhoca’nın sayılarıyla yeniden öne geçmeyi başardı. Periyodun son bölümünde kontrolü tekrar eline alan Yakın Doğu Üniversitesi devre arasına 48-47 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Yakın Doğu Üniversitesi oyunun temposunu artırdı. Enis Ramadan İmralı’nın ürettiği sayılarla farkı açan YDÜ, son periyoda 69-62 önde girmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK SON PERİYOTTA GELDİ

Final periyodunda Akdeniz Spor Birliği farkı kapatmak için büyük mücadele verdi. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle Enis Ramadan İmralı’nın 35 sayılık performansı ve Aral Eker’in etkili oyunu ile üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 86-76 kazandı ve şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

FİNALİN MVP’Sİ: ARAL EKER

Final karşılaşmasının En Değerli Oyuncusu (MVP) Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Aral Eker oldu. Genç oyuncu 23 sayı, 11 ribaund ve 37 verimlilik puanı ile şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi U18 Erkek Takımı, sezonu şampiyonlukla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.