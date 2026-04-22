KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off öncesi son

iç saha maçında taraftarıyla buluşuyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü

saat 12:00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada

Vakıflar, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Antalya’da gerçekleştirilecek play-off mücadeleleri öncesinde büyük önem

taşıyan bu karşılaşma, takımın moral ve motivasyonu açısından kritik bir

durak olarak görülüyor. Yetkililer, bu özel maçta tribün desteğinin

belirleyici olacağını vurgulayarak tüm halkı salona davet etti.

Sezon boyunca sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Vakıflar,

kendi sahasındaki son maçta galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın aynı

zamanda takımın Antalya yolculuğu öncesi güçlü bir uğurlama atmosferine

sahne olması bekleniyor.

“Destek ol, izle, gurur duy” sloganıyla çağrı yapan kulüp, sporun

birleştirici gücüne dikkat çekerek, tüm sporseverleri bu anlamlı

mücadelede takımın yanında olmaya davet ediyor.