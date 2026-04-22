KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off öncesi son
iç saha maçında taraftarıyla buluşuyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü
saat 12:00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada
Vakıflar, 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk edecek.
Antalya’da gerçekleştirilecek play-off mücadeleleri öncesinde büyük önem
taşıyan bu karşılaşma, takımın moral ve motivasyonu açısından kritik bir
durak olarak görülüyor. Yetkililer, bu özel maçta tribün desteğinin
belirleyici olacağını vurgulayarak tüm halkı salona davet etti.
Sezon boyunca sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Vakıflar,
kendi sahasındaki son maçta galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın aynı
zamanda takımın Antalya yolculuğu öncesi güçlü bir uğurlama atmosferine
sahne olması bekleniyor.
“Destek ol, izle, gurur duy” sloganıyla çağrı yapan kulüp, sporun
birleştirici gücüne dikkat çekerek, tüm sporseverleri bu anlamlı
mücadelede takımın yanında olmaya davet ediyor.
