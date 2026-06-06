KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni dönemde başkanlık görevini üstlenen Tolga Ahmet Raşit, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneği daha ileriye taşıyacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeyi temenni etti.
Yapılan görev dağılımı sonrasında Başkan Tolga Ahmet Raşit liderliğinde oluşturulan yeni yönetim kurulunun, derneğin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha da geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.
Dernekten yapılan açıklamada, yeni dönemde üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek etkinliklerin yanı sıra toplumsal fayda sağlayacak projelerin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, yeni yönetim kurulu ile birlikte sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğini vurgularken, Fenerbahçe camiasını bir araya getiren etkinliklere de ağırlık verileceğini kaydetti.
Gerçekleştirilen görev dağılımına göre yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
Tolga Ahmet Raşit: Başkan
Cengiz Gülmez: Başkan Vekili
Öykü Akcan: Asbaşkan, Hukuk İşleri Sorumlusu
Servet Şahan: Asbaşkan, Mali İşler Sorumlusu
Ahmet Aktunç: Asbaşkan, Sosyal İşler Sorumlusu ve Gazimağusa, İskele Bölge Sorumlusu
Tolga Öztürk: Genel Sekreter
Vedat Tezcan: Genel Sekreter Yardımcısı
Kemal Kamacıoğlu: Genel Koordinatör
Erkan Dönmez: Sayman, Veznedar
Ahmet Özdirenli: Muhasip Üye ve Geçitkale Bölge Sorumlusu
Hasan Alpözgen: Sosyal İşler Sorumlusu ve Güzelyurt, Lefke Bölge Sorumlusu
Yusuf Kande: Girne Bölge Sorumlusu
Nur Lastikcioğlu: Hukuk İşleri
Nazan Yücetürk: Basın, Sosyal Medya ve Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu
Ahmet Sakinoğlu: Girne Batı Bölgesi Sorumlusu
Hasan Hızlıer: Lokal Sorumlusu ve Dikmen, Boğaz, Yılmazköy Bölge Sorumlusu
Selman Beber: Halkla İlişkiler
Enver İyici: Mesarya Bölge Sorumlusu
Zeki Kaşifoğlu: Bilgi İşlem, Girne Doğu Bölgesi Sorumlusu
Hüseyin Gazi: Lefkoşa Bölge Sorumlusu
Kıymet Kalyan Günfer: Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu
Cenk Soner: Fenerbahçe Spor Kulübü ile İlişkiler Sorumlusu