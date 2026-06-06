KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni dönemde başkanlık görevini üstlenen Tolga Ahmet Raşit, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneği daha ileriye taşıyacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeyi temenni etti.

Yapılan görev dağılımı sonrasında Başkan Tolga Ahmet Raşit liderliğinde oluşturulan yeni yönetim kurulunun, derneğin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini daha da geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni dönemde üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek etkinliklerin yanı sıra toplumsal fayda sağlayacak projelerin de hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, yeni yönetim kurulu ile birlikte sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceğini vurgularken, Fenerbahçe camiasını bir araya getiren etkinliklere de ağırlık verileceğini kaydetti.

Gerçekleştirilen görev dağılımına göre yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Tolga Ahmet Raşit: Başkan

Cengiz Gülmez: Başkan Vekili

Öykü Akcan: Asbaşkan, Hukuk İşleri Sorumlusu

Servet Şahan: Asbaşkan, Mali İşler Sorumlusu

Ahmet Aktunç: Asbaşkan, Sosyal İşler Sorumlusu ve Gazimağusa, İskele Bölge Sorumlusu

Tolga Öztürk: Genel Sekreter

Vedat Tezcan: Genel Sekreter Yardımcısı

Kemal Kamacıoğlu: Genel Koordinatör

Erkan Dönmez: Sayman, Veznedar

Ahmet Özdirenli: Muhasip Üye ve Geçitkale Bölge Sorumlusu

Hasan Alpözgen: Sosyal İşler Sorumlusu ve Güzelyurt, Lefke Bölge Sorumlusu

Yusuf Kande: Girne Bölge Sorumlusu

Nur Lastikcioğlu: Hukuk İşleri

Nazan Yücetürk: Basın, Sosyal Medya ve Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu

Ahmet Sakinoğlu: Girne Batı Bölgesi Sorumlusu

Hasan Hızlıer: Lokal Sorumlusu ve Dikmen, Boğaz, Yılmazköy Bölge Sorumlusu

Selman Beber: Halkla İlişkiler

Enver İyici: Mesarya Bölge Sorumlusu

Zeki Kaşifoğlu: Bilgi İşlem, Girne Doğu Bölgesi Sorumlusu

Hüseyin Gazi: Lefkoşa Bölge Sorumlusu

Kıymet Kalyan Günfer: Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu

Cenk Soner: Fenerbahçe Spor Kulübü ile İlişkiler Sorumlusu