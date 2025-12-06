Voleybol da 2025-2026 Sezonu Programı çerçevesinde devam eden Lig Müsabakaları yoğunluğu devam ediyor.

24 Eylül Tarihinde başlayan 2025-2026 Sezonu U13, U17 ve Büyükler kategorisi Lig Klasman maçları ile devam ederken bir yandan da 27 Ekim tarihinde başlayan İlkokul ,Ortaokul ve Lise arası okul müsabakaları ile yoğun bir maç programı yaşanıyor.

Şuana kadar Federasyon Lig müsabakalarında 97 okul müsabakalarında ise 68 karşılaşma olmak üzere 72 günde toplamda 165 Voleybol müsabakası oynandı.

U13 Kızlar, U17 Kızlar ve U17 Erkekler Liglerinde klasman müsabakaları 6 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. Büyükler kategorisinde klasman müsabakaları 22 Aralık tarihinde tamamlanacak. Alt yapılarda, U13 ve U17 kategorilerinde organizasyonların tamamlanmasının ardından U15 ve U19 kategorileri Lig Klasman Müsabakaları başlayacak.

Neticelenecek Organizasyonlar

U13 Kızlar Final Four Müsabakaları 11-17 Aralık tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda oynanacak . Final Fourda MVOSD, EKBV, CİHANGİR ve LVA takımları yer alacak.

U17 Kızlar Final Four Müsabakaları 13-17 Aralık tarihlerinde Mağusa Arena Spir Salonunda oynanacak. Final Four da DAÜ ,MSA, EKBV ve GMBÇS yer alacak.

U17 Erkekler Final Serisi 13-17 Aralık tarihlerinde Mağusa Arena Spor Salonunda GMBÇS ile EKBV arasında oynanacak.

Yeni Başlayacak Organizasyonlar

3. Osman Çetintaş Kupası U17 Erkek ve U17 Kızlar 25 Aralık 2 Ocak tarihlerinde Mağusa Arena Spor Salonunda düzenlenecek

3. Şampiyon Melekler Kupası 6 Ocak 2026 Tarihinde Mağusa Arena Spor Salonun da oynanacak .Bu organizasyonda U17 kategorisinde ( Kız/ Erkek) Lig ve 3. Osman Çetintaş Kupası Şampiyonları karşı karşıya gelecek

Büyükler kategorisinde ( Bayan /Erkek) 14. Rauf Denktaş Kupası 8 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

U15 Kızlar Ligi 3 Ocak tarihinde başlayacak.

U15 Erkekler Ligi 30 Ocak tarihinde başlayacak.

U19 Kızlar ve Erkekler Ligi 5 Şubat tarihinde başlayacak.

Büyükler Play Off Yarı Finalleri 9 Şubat tarihinde başlayacak.

U15 kategorisi Kızlar Final Four ve Erkekler Final Serisi Müsabakaları Erenköy, U19 Kızlar kategorisi Final Four ve Erkekler Final Serisi müsabakaları Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.