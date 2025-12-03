Liseler arası Genç Kızlar Voleybol Birinciliğinde heyecan devam ederken, TED Koleji ile Esin Leman Lisesi, karşılaştılar.

TED Koleji Spor Salonunda, kalabalık seyirci önünde oynanan TED Koleji – Esin Leman Lisesi maçı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. İlk 2 seti alan TED Koleji maçta 2 – 0 öne geçerken, 3. setten itibaren toparlanan Esin Leman Lisesi, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Esin Leman Lisesi, tie – break (karar seti) setini 15 – 4 gibi farklı skorla alırken, maçı da 3 – 2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Beden Eğitimi öğretmeni Çilen Ulusoy’un antrenörlüğünü yaptığı Esin Leman Lisesi, böylelikle tarihinde ilk kez katıldığı Liseler arası Genç Kızlar Voleybol Birinciliğinde çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.